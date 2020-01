Nell’incendio di una villetta avvenuto in nottata in via Napoli a Mazara del Vallo (Tp) sono morti Vincenzo Monaco, di 72 anni, e il figlio Livio di 42 anni. Le fiamme sarebbero divampate nel soggiorno pare per un corto circuito. I vigili del fuoco del comando provinciale di TRAPANI hanno lavorato tutta la notte nell’abitazione per spegnere il rogo e risalire alle cause dell’incendio. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Nell’incendio della villa e’ rimasta intossicata anche la moglie e madre delle due vittime, Elvira Lasco di 65 anni. La donna e’ ricoverata in ospedale, in osservazione, ma non e’ in pericolo di vita. Non c’e’ stato scampo invece per Vincenzo Monaco, 72 anni e per il figlio Livio di 52, cardiopatico il primo, invalido il secondo, morti per asfissia. L’incendio e’ stato causato dal corto circuito di un elettrodomestico