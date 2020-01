SAN CATALDO. Si svolgerà domani 15 gennaio, alle 19, il mensile incontro del Gruppo di lettura “ Incontriamoci a San Cataldo “, presso i locali della società Cesare Battisti, in corso Vittorio Emanuele, 45. Fra gli ospiti di questo mese la folta rappresentanza della famiglia sancataldese dei musicanti Giannone: Claudio e Gaetano al flicorno contralto, Enrico al flicorno baritono, Giuseppina al clarinetto e Antony alla tromba, con l’unico “ straniero “, Vincenzo Lacagnina, anch’egli al flicorno contralto. Insieme presenteranno cinque loro pezzi, tra cui l’Inno Nazionale. Da anni partecipe della locale banda musicale, Claudio Giannone ha partecipato anche ad altre bande comunali del nostro territorio e la sua famiglia è molto conosciuta, come autentica stirpe di musicanti. Altro ospite del gruppo di gennaio 2020 sarà Renzo Modaffari, amante della numismatica, della filatelia e della filiconia. Attraverso le sue collezioni proporrà “ La piccola storia di San Cataldo “,sin dalla sua nascita ( 1607 ); inoltre Renzo ci presenterà la fotocopia dell’editto di Vittorio Emanuele che dà titolo alla città di San Cataldo, nonché elementi di collezione del 155° anniversario dell’annessione dello Stato del Vaticano all’Italia. Come in ogni occasione sono previste numerose letture da parte degli intervenuti, compresi i resoconti di esperienze di cammino. I lavori vengono condotti dallo scrittore Gianfranco Cammarata e dalla poetessa Maria Concetta Naro (nella foto). L’incontro sarà dedicato alla Nobile Menzogna.