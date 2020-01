SAN CATALDO. Sono iniziate ieri in Chiesa Madre le sacre Quarantore per la Comunità Ecclesiale di San Cataldo. In Chiesa Madre tutte le domeniche di gennaio e tutte le domeniche di febbraio fino a domenica 16, il Ss. Sacramento è esposto per la pubblica adorazione del popolo di Dio. Si tratta di giorni di grazia pensati per dare a tutti la possibilità di mettersi in adorazione davanti a Gesù, presente nel Santissimo Sacramento, per affidare a lui ogni debolezza ed essere così pronti celebrare la sua Pasqua di morte e risurrezione. Le Quarantore, per la Città di San Cataldo – come ha ricordato l’arciprete don Biagio Biancheri – vogliono essere anche un cammino comunitario che prepara alla Quaresima, ed infatti termineranno il 25 febbraio, ed il giorno seguente, il 26, sarà il mercoledì delle ceneri, primo giorno di Quaresima.