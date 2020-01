MUSSOMELI – ( fonte: LA SICILIA) Controcorrente/Presentazione del Progetto Pescherie delle Idee” domenica sera in un pub cittadino dove, dietro imput dell’architetto Michele Schifano, Presidente del consiglio di Amministrazione della biblioteca comunale “Paolo Emiliani Giudici” e di altri giovani si sono ritrovati in diversi per confrontarsi e proporre le loro iniziative mirate a sollevare dal letargo culturale la cittadina manfredonica. Dice Schifano: “Si è parlato di generazioni, di Sicilia e del racconto che ne possiamo fare. Un racconto fatto di bellezza, soprattutto un racconto del fare bellezza. Lo hanno fatto Enza Di Maria, e Nino Palumbo, due giovani talentuosi che hanno scelto di vivere in Sicilia. Si sono raccontati anche Vito Geraci con la storia della sua impresa di eccellenze culinarie; la don Vito; Elio di Salvo che ci ha raccontato Battichiè, ovvero la Mussomeli degli Anni Quaranta fatta rivivere nella loro grandiosa manifestazione estiva; i componenti del Circo Pace e Bene che hanno parlato della loro recentissima esperienza al Mi fa Sol/Milena festival sociale – è ora di cambiare musica”. “Siamo soddisfatti, perché la Pescheria delle Idee si è materializzata quando lo spazio si è riempito della tante persone che hanno partecipato”. La Pescheria delle Idee vuole essere quindi una sorta di laboratorio dove ”le idee si arricchiscono e diventano un progetto concreto”. Tanta buona volontà ed entusiasmo dunque, ovvero tutto ciò che serve per alimentare i motori delle iniziative, a patto che anche gli altri enti facciano la loro parte, sistemando le strade di collegamento, e sostenendo la cultura in ogni sua forma e aspetto . (R.M.)