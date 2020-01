Abbiamo appena superato la meta’ di gennaio e l’inverno stenta a manifestarsi sul nostro Paese. A parte qualche nevicata, anche generosa, sulle Alpi, e’ da piu’ di un mese che le precipitazioni sono praticamente assenti su gran parte d’Italia. Tutta colpa dell’anticiclone che sembra aver messo radici sul Mediterraneo centrale, addirittura con valori massimi di pressione da record (1043 in italia, 1050 in Europa), mai raggiunti da oltre 60 anni.

Le temperature rispecchiano questa situazione salendo sopra le medie del periodo e cosi’ anche la natura si adegua. Su molte zone del Nord sui prati sono gia’ spuntate le margherite, fiore tipicamente primaverile. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che a parte qualche pioggia in arrivo nel weekend, sara’ sempre l’alta pressione a essere la principale protagonista. Fino a venerdi’ il sole sara’ prevalente e le temperature saliranno fino a sfiorare i 18 C al Sud (casertano, palermitano, cagliaritano), 15 C al Centro (Roma) e 12 C al Nord (sia sulle valli alpine sia su alcune zone della pianura). Il team del sito www.iLMeteo.it prevede un cambiamento di questa situazione nel prossimo weekend quando un’audace perturbazione bagnera’ soprattutto le regioni centrali, localmente il Nord (Liguria, Emilia Romagna) e qualche settore del Sud (casertano e leccese su tutti). Torneranno le nebbie, non solo sulla Pianura Padana, ma anche su molte regioni del Centro, sulla Sardegna e sulle zone interne della Sicilia. Dalla settimana prossima, come se non bastasse, ritornera’ piu’ forte che mai l’alta pressione con altri giorni di stabilita’ atmosferica.