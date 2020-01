Chiara Corinne Amico, nissena di 24 anni, ha ottenuto la menzione d’onore per una fotografia dal titolo” Scorcio di un tesoro del passato” alla IX Edizione del Concorso Fotografico “Premio Chiaravalle” di Torino organizzato dal Centro Studi Cultura e Società. Tale fotografia, scattata in occasione delle Vie Dei Tesori, ritrae il Chiostro della Chiesa di Santa Maria degli Angeli di Caltanissetta. Chiara Corinne Amico è laureata in Lingue per la Comunicazione Interculturale presso l’Università Kore di Enna. Studia pianoforte presso il Conservatorio Vincenzo Bellini di Caltanissetta e flauto traverso. Membro della Banda Sicilia in Musica di Caltanissetta, suona in varie formazioni da camera tra cui il trio Musicale Triolet e il trio Musical Waterfall, da solista e accompagna gli strumentisti di varie classi. Ha la passione per la danza, la fotografia, il canto e fa parte del coro gospel Joy’s Chorus di Caltanissetta. Scrive poesie e ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali ed ha avuto molti riconoscimenti.