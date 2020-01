Uscirà tra pochissimi giorni, il 28 gennaio, il romanzo del giovane talento nisseno Claudio Scarantino. Dopo una prima stesura, che ha visto la luce nel 2014, l’opera prima del 28enne ingegnere non fu pubblicizzata e presentata come lo scrittore desiderava così, decise di sospenderne la vendita.

Nel 2019, migliorato e ampliato, con uno studio della psiche dei singoli personaggi più precisa e attenta, con una trama dai tratti più “maturi” il romanzo intitolato “Hidden” (“Nascosti”), è pronto per il grande pubblico e il prossimo 28 gennaio sarà pubblicato su Amazon e successivamente, in veste cartacea, sarà presentato, in prima battuta, in alcune librerie del Nisseno.

Nuova anche la veste grafica e nuove anche le collaborazioni con reader, editor, grafici e fumettisti siciliani. Dal libro è stato estratto un booktrailer che ha un taglio cinematografico e, anche in questo caso, il videomaker è di Caltanissetta mentre la voce fuori campo è di un ragazzo siciliano.

A “Hidden”, il primo romanzo di una trilogia, seguiranno il secondo volume della saga “Finding” e il terzo “Clash”.

Trama e personaggi: in un contesto vicino ai giorni nostri, nel 2022, nella città metropolitana di Toronto, Ethan Fly si trasferisce celando la verità sulla sua identità.

Direttore dell’osservatorio David Dunlap, conosce Emma, una giovane giornalista dal passato difficile e, da quel momento, la sua vita e le sue conoscenze si capovolgono. Nel momento in cui Emma scopre la verità su Ethan inizia un viaggio di riscoperta e conoscenza che catapulterà entrambi in qualcosa di immensamente più grande di loro. I nemici di Ethan, però, sono in agguato.

Quale verità è sepolta sotto migliaia d’anni di falsità? Sei sicuro che tutto ciò che ti è stato insegnato fin da bambino sia vero? «Non credo che tu sia in grado di capire cosa c’è dietro all’apparenza, oltre l’orizzonte visibile; sapere verità troppo grandi per i limiti imposti alla tua mente» . Attorno ai due personaggi principali altre importanti figure come quelle di Madison e Axel, i migliori amici di Ethan. Inoltre, Terak che è l’antagonista di Ethan e Zak Taylor, un personaggio con indole “particolare”. In un scenario urban, non lontano dai nostri giorni, amore, complotti e scoperte danno vita a un romanzo che non concede respiro.

Brevi cenni su Caludio Scarantino: nato a Caltanissetta nel 1991. Ingegnere civile ambientale. Scrittore di pensieri, sceneggiature e romanzi. Profondo amante del mistero e dell’occulto, nelle sue opere descrive la realtà senza veli e senza inutili artifici. Grande appassionato di sport; è un arbitro di calcio.