Soddisfazione per la prestazione dell’under 16 femminile impegnata a Ragusa. Le giovani atlete nissene della DLF Nissa Rugby proseguono in un percorso di crescita collettiva che testimonia la bontà della programmazione della società. Confortanti i progressi tecnici e ancor più positivi, quelli di mentalità. I risultati (2 sconfitte, con Palermo e Ragusa, ed una vittoria contro le Brigantesse) servono invece ad accrescere il bagaglio di esperienza. Il coach Fabrizio Blandi traccia la rotta: “Siamo molto orgogliosi della prestazione delle nostre under 16, i risultati sono frutto della mancanza di esperienza del nostro collettivo, che comunque di settimana in settimana si avvicina prepotentemente allo standard delle altre. Anche oggi i risultati non dicono tutto (per fortuna) mentre le prestazioni lasciano spazio ad ampi margini nel breve futuro. Il lavoro che stiamo facendo è di qualità e lo si vede nella maniera in cui le ragazze hanno interiorizzato l’approccio che portiamo avanti. È bello anche poter vedere come oggi un’evoluzione incoraggiante nella stessa giornata. Brave davvero tutte ed un grazie agli amici e alle amiche del San Gregorio con cui condividiamo una parte del percorso e ai padroni di casa del Ragusa Rugby per l’accoglienza”.