Il premier italiano Conte ha cercato, invano, un posto in prima fila durante la rituale foto di famiglia a Berlino per la Conferenza sulla Libia. Quando il presidente del Consiglio italiano arriva per lo scatto cerca di sistemarsi davanti, vicino alla padrona di casa Merkel, al presidente francese Macron e al segretario dell’Onu Guterres. Ma se Putin, arrivato con lui, trova posto non è così per Conte che dopo una vana ricerca si “accontenta” della seconda fila.