CALTANISSETTA – Domenica 26 gennaio alle ore 19.30 presso il Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta, andrà in scena LA LISTA, uno spettacolo evento in occasione della

giornata della memoria 2020, frutto di un laboratorio sul territorio a cura di Aldo Rapè e Primaquinta Teatro.

“Continuiamo ad investire sul territorio con la formazione di qualità perché non amiamo improvvisare ed a porre l’attenzione a diverse tematiche sociali e quest’anno alla memoria”, ha detto Aldo Rapè aggiungendo “lo spettacolo sarà un viaggio attraverso gli olocausti di ieri e di oggi, affinché non ci siano più liste, per una ritrovata umanità. Viviamo un periodo storico molto particolare, pieno di rabbia e di odio, di insicurezze e poco ascolto l’uno dell’altro, un momento in cui il populismo di uomini ignoranti ed arroganti bussa alle porte e molte volte detiene il potere. Noi con questo evento vogliamo tenere gli occhi ben aperti, per non dimenticare che quello che è stato potrebbe anche tornare”.

Un evento perché in scena ci saranno più di 40 persone tra allievi del laboratorio e ballerini della Fly Dance di Alba Bifarella. Collaborazioni importanti anche quest’anno con la scuola MAST79 di Mariangela Rizza e l’Istituto Artistico Juvara di San Cataldo che, grazie alla guida dello scenografo ennese Paolo Previti, sta realizzando le scene dello spettacolo.

Un ringraziamento particolare alla famiglia Mandalà “perchè sostiene il progetto di formazione in toto, dalla disponibilità delle sale all’assistenza tecnica” conclude Aldo Rapè. L’organizzazione è affidata a Rosalba Collodoro, ormai collaboratrice storica di PRIMAQUINTA, il trucco è di Emanuela Macaluso, alcuni brani composti da Anxur Merenda. Tra i docenti Sergio Zafarana, Eleonora Puglia, Alba Bifarella.

Questi i nomi degli allievi che per tre mesi hanno seguito le lezioni ed ora ne daranno prova: Selene Amico, Elena Benincasa, Andrea Camilleri, Federica Costa, Lella Falzone, Samuel Fiore, Michele Guagenti, Raffaella Isernia, Clarissa Lopiano, Gaia Marchese,Giorgia Ricciardelli, Bruno Vaccaro, Lea Alloro, Federica Giarratana, Monica Granatelli, Gaetano La Rocca, Daniele Mancuso, Martina Mangano, Cettina Messana, Gregorio Nuara, Chiara Pirrone, Catia Puleo, Michele Rizzo, Loredana Vitellaro.