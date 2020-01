RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Il comitato di quartiere “San Domenico”, di Caltanissetta, e i cittadini esprimono profonda soddisfazione per la disponibilità e l’impegno assunto dal Sindaco e dalla sua giunta nel leggere sulla stampa locale che la giunta Gambino sospende per ora il rincaro della tassa sui rifiuti.Il comitato di quartiere con i suoi abitanti si rallegra e approva la giunta Gambino sensibile alle tematiche legate all’ambiente, attenta ai problemi attinenti allo smaltimento dei rifiuti, ha fatto una scelta coraggiosa finalizzata a non toccare il portafogli e le tasche dei cittadini. Convinto che il comitato di quartiere, è una risorsa umana necessaria per la crescita e lo sviluppo della città, con legittima soddisfazione l’associazione confermia al Sindaco, tutta il sostegno e garantisce una collaborazione costruttiva per le politiche del quartiere e per il futuro e il benessere di Caltanissetta, saremo i granti dei diritti delle persone private della libertà personale, saremo un struttura istituzionalmente incaricata di verificare e garantire la presenza delle condizioni minime di esercizio dei diritti individuali nell’ambito del nostro comune a tutela delle fasce deboli effettuando dov’ è possibile qualsiasi forma di protesta per garantire la dignità del cittadino appena emerge qualsiasi situazione precaria di insicurezza.