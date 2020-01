CALTANISSETTA – Domenica 5 Gennaio alle ore 18,00 al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta si apre ufficialmente la Stagione Teatrale Popolare denominata “Domenica Pomeriggio a Teatro” che quest’anno è alla sua XXI edizione. La Stagione Domenicale è organizzata dal Teatro Stabile Nisseno con il patrocinio del Comune di Caltanissetta e la direzione artistica di Giuseppe Speciale. Ad inaugurare la Stagione sarà proprio il Teatro Stabile Nisseno che per l’occasione porterà in scena “La Giara il Musical”. Per la prima volta in assoluto in Italia e forse anche nel mondo la conosciutissima novella del drammaturgo agrigentino Luigi Pirandello, Premio Nobel nel 1934 per la letteratura, diventa un Musical con i testi delle canzoni scritte per l’occasione da Francesco Daniele Miceli, mentre le musiche originali sono del Maestro Corrado Sillitti che ha creato una colonna sonora ricercata e piena di fascino. Una colonna sonora ricca dei colori della Sicilia che dà a tutta l’opera un nostalgico sapore di antico e di moderno che unendosi, danno vita ad uno spettacolo nello spettacolo. Durante tutto lo spettacolo sullo sfondo saranno proiettate immagini della terra siciliana, con i suoi profumi e con i suoni tipici di una terra che mai si è arresa. In questa “Giara” tutti i personaggi Pirandelliani rivivono sotto forma contemporanea del Musical, in un continuo susseguirsi di musica e tenera comicità, ma anche di una profonda commozione, che fanno de “La Giara” un Musical senza precedenti.

Lo spettacolo che ha debuttato il 13 Dicembre sarà presente oltre che in Sicilia anche in Calabria, Puglia, Campania e Roma.

La storia : un “conzalemme” Zi Dima Licasi nel riparare dall’interno una preziosa giara per l’olio che si era spaccata, di proprietà del ricco possidente Don Lollò Zirafa ne resta imprigionato dentro. Da qui nasce subito una diatriba tra Zi Dima che vuole la sua ricompensa per il lavoro fatto e Don Lollò che non vuole provvedere al pagamento della parcella poiché per liberare il povero Zi Dima incastrato dentro la Giara dovrebbe distruggere la stessa. Una storia divertente con un pizzico di malinconia.

Cast: Giovanni Speciale, Giuseppe Speciale, Salvina Fama, Ilaria Giammusso, Raimondo Coniglio, Giuseppe Minnella, Ilenia Giammusso, Ivano Cereda, Paola Pecoraro, Claudia Bellomo, Dalila Sillitti, Aurora Cumbo, Gioia Panepinto, Giorgia Simone, Francesca Lo Brutto, Salvatore Pecoraro, Pierpaolo Riggi. La regia è di Francesco Daniele Miceli, fonico Angelo Rizza, datore luci Davide Lavalle, coreografie Paola Pecoraro, assistente alla regia Sonia Scarpulla, costumi Laboratorio T.S.N. Editing foto Michele Pecoraro.

Per informazioni e prenotazioni abbonamenti e singoli biglietti rivolgersi presso la segreteria dell’Oasi della Cultura o telefonare ai nn. 340/9790959 – 0934/570449