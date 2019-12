SAN CATALDO. C’è attesa per l’avvio del sistema di raccolta differenziata del porta a porta. L’auspicio è che possa determinare un innalzamento della percentuale di differenziata dal momento che a San Cataldo tale percentuale anche lo scorso mese di ottobre, è risultata in calo. Rispetto al mese di settembre di quest’anno quando la differenziata toccava il 36%, ad ottobre, infatti, è risultata del 34,16%. Un dato che, rispetto al mese di ottobre dello scorso anno, indica una notevole diminuzione se si considera che si attestava al 56,14%. Pertanto, la percentuale di differenziata a San Cataldo, confrontando i dati dell’ottobre 2019 con quelli dell’ottobre 2018, è scesa del 22%. Un dato che si spera possa far registrare una nuova impennata verso l’alto con l’avvio della raccolta differenziata con il sistema del porta a porta per diminuire la percentuale di rifiuti conferiti in discarica che, ovviamente, a seguito del calo della differenziata, è aumentata.