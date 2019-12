SAN CATALDO. In vista delle prossime festività natalizie la commissione straordinaria, così come stabilito nel corso dei Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha dato mandato al Dott. Angelo D’Ascola, di predisporre, di concerto col Comandante della polizia municipale, una serie di servizi finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini, proferendo una maggiore presenza di pattuglie, automunite e appiediate. Saranno circoscritti all’essenziale i servizi interni per un maggior numero di personale da destinare ai servizi esterni, saranno previste modifiche al normale orario di servizio e incentivata la reperibilità. Per aumentare il senso di sicurezza immediata, percepita dal cittadino, le autovetture, all’imbrunire, attiveranno i lampeggianti per essere facilmente riconoscibili in caso di necessità. Particolare attenzione sarà dedicata al contrasto del commercio e alla detenzione illecita di artifici pirotecnici, a salvaguardia della incolumità pubblica, particolare attenzione sarà posta alla guida in stato di ebbrezza alcolica e all’utilizzo del telefono cellulare mentre si è alla guida, tentazione a cui molti potrebbero cedere proprio in questi giorni in cui 1o scambio di messaggi e telefonate impegnano tutti.