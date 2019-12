SAN CATALDO. Ha riscosso un gran successo la presentazione nella a Società “Cesare Battisti” del libro di poesie di Salvatore Carletta (nella foto). Sala gremitissima e pubblico attentissimo con tanti ospiti. Salvatore Carletta, artista dalle molteplici sensibilità, (cantante, conosciuto come “Totò Adamo”, musicista, attore e poeta), ha sottolineato come la sua passione per la poesia gli consente di trasformare in versi i suoi ricordi. Il poeta ha invitato i lettori a leggere i suoi versi non in modo asettico, ma con il cuore, interiorizzandoli, facendoli propri. Il poeta ha confessato di scrivere poesie solo da qualche anno, ma di tenerla dentro fin da quando era bambino. In un certo senso, la raccolta “Lu timpu ca passa si disìa” è la metafora del desiderio di rivivere quei momenti andati traducendoli in versi poetici. Molto apprezzati gli interventi, oltre che dell’autore, anche di Luigi Nocera, Assunta Mastrosimone, Francesco Bellanca, Attilio Ferrara, Carmelina Calì, Aida La Placa e Marilena Loritto nel contesto di un evento che ha fatto registrare un consenso unanime.