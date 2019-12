SAN CATALDO. Al Primo Circolo Didattico San Cataldo, in merito al Progetto Continuità, sono stati organizzati degli incontri tra gli alunni delle classi quinte e i bambini delle sezioni di cinque anni della scuola dell’infanzia per un gemellaggio tra le classi e le sezioni. Le attività sono iniziate mercoledì 11 dicembre quando gli alunni delle classi quinte della scuola primaria con le loro insegnanti si sono recati nei Plessi della Scuola dell’Infanzia per attivare insieme ai bambini di cinque anni dei laboratori artistico-manipolativo finalizzati alla realizzazione di oggetti natalizi con materiale di riciclo, destinati in parte ad un mercatino equo-solidale ed in parte ad addobbare l’albero di Natale che verrà allestito nel Plesso Cristo Re. Per i bambini dei due ordini di scuola è stata un’occasione per stare insieme, socializzare e divertirsi. A questo primo momento ne sta seguendo un secondo nel plesso Cristo Re dove, in occasione della quarta edizione del “NATALE CHE VORREI”, gli alunni della scuola dell’infanzia per tutta la settimana, in giorni diversi a secondo del plesso di appartenenza stanno svolgendo delle brevi performance, addobbano e accendono le luci dell’albero di Natale insieme ai partener della scuola primaria come simbolo di pace e di speranza. La manifestazione è stata aperta dalla corale MIRAKORO che ha incantato grandi e piccini. Quello di questa settimana vuole essere anche un modo per stare insieme, infatti si stanno organizzando delle tombolate anche con i genitori. Nella giornata di giovedì 19 Dicembre verrà allestita presso il Centro Commerciale Il Casale, a cura delle mamme della Scuola dell’infanzia e degli alunni delle classi quinte, la bancarella di beneficenza(l’incasso sarà donato all’ Unicef per l’acquisto di vaccini )per vendere gli oggetti realizzati dai bambini negli incontri precedenti. Il programma ricco e articolato di queste due settimane nasce dall’ esigenza di individuare delle strategie educative che favoriscano il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria in maniera serena, graduale, e armoniosa senza strappi e interruzioni, supportando il bambino nell’ approccio con la scuola primaria ,mettendolo a contatto con gli ambienti fisici in cui andrà ad operare, con gli insegnanti e con un metodo di lavoro sempre più impegnativo.