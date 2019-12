RESUTTANO – (da italive) – Il Presepe Vivente di Resuttano (Caltanissetta) rappresenta uno dei fiori all’occhiello delle tante manifestazione del piccolo paese nisseno. Giunto alla sua 21°edizione, il Presepe Vivente si è saputo rinnovare costantemente nelle scene e nei personaggi grazie al sacrificio e al senso di appartenenza della popolazione che gratuitamente si è sempre adoperata per l’ottima riuscita della rappresentazione. All’interno del Presepe si potranno degustare svariati prodotti tipici della tradizione resuttanese e siciliana preparati sul posto artigianalmente con amore dai figuranti per i visitatori. U pani di casa, i ciciri caliati, la ricotta frisca, a tuma, i masticuttina, decotti vari, i favi squadati, a farinata, a cotognata non sono che una piccola parte delle degustazioni che ogni anno vengono proposte ai visitatori. Le rappresentazioni avranno luogo nelle giornate del 26 e 29 dicembre 2019 e in aggiunta anche il 6 gennaio 2020 con la consueta Sagra della Ricotta.