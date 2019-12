In Prima categoria, nell’anticipo del sabato successo esterno in zona Cesarini per la capolista Atletico Gorgonia sul campo del Villarosa 0-1. La decide il solito Rosario Genova su calcio di rigore. Nelle sfide domenicali, invece, vittorie sia per il Città di Caltanissetta che per la MasterPro. Il Città di Caltanissetta ha superato 6-3 il Ravanusa con doppiette di Salvatore Falzone e Russo, e gol di Galante e Sammartino. La MasterPro invece ha sconfitto 2-0 il Gemini con le reti di Mulè e Pastorello. Città di Caltanissetta ora secondo con 22 punti, appaiato all’Atletico Favara e a 5 lunghezze dalla capolista Atletico Gorgonia, mentre la MasterPro è quinta con 19 punti appaiata con il Gemini. Insomma, nissene gran protagoniste in questo girone di Prima categoria. Nel girone B, infine, il Real Suttano ha pareggiato 1-1 con il Città di Castellana con rete di Panzica. In classifica Real Suttano a quota 7 in classifica.