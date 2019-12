Ancora un suicidio tra le fila della Questura di Caltanissetta. Un quadro sindacale nostro, un amico ed un collega di lungo corso, Pasquale Granata stamattina si è tolto la vita sparandosi nel garage di casa sua. Non è più possibile assistere a tragedie come questa e restare a guardare il dolore di familiari, amici e colleghi senza nulla fare oltre alle solite parole di circostanza. Occorre intervenire con strumenti incisivi per fermare questa strage silenziosa e indagare sui motivi e le cause che portano a gesti estremi persone che conosciamo come le più tranquille del mondo, senza riuscire a comprendere il disagio e lo stress che portano a gesti definitivi. È ora che l’amministrazione si doti di figure professionali di riferimento che intercettino ed interpretino per tempo il malessere da stress lavoro-correlato e diano sostegno e sicurezza in una modulazione di interventi.

Esprimo intanto il dolore e la vicinanza mia personale e dell’intera Segreteria Silp Cgil di Caltanissetta alla moglie, alle figlie, ai familiari del carissimo Pasquale Granata la cui perdita ci lascia sconvolti e affranti.

Lino MASTRANTONIO.