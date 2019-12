MUSSOMELI – (DALL’UIA) – Si è concluso il corso gratuito all’UIA di Mussomeli. per il rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nei comuni del comprensorio di Mussomeli.

L’UIA di Mussomeli, diretto dal Dott. Agr. Giuseppe Calafiore, informa che il corso tenutosi nei giorni dal 19 al 25 novembre 2019 è stato portato a termine con lo svolgimento dell’esame in data 29 novembre.

Tutti i partecipanti al corso hanno superato l’esame di verifica, composto da quiz con 25 domande a risposta multipla, con il punteggio massimo di 25/25.

I partecipanti al corso sono stati 23 utenti per il primo rilascio del certificato di abilitazione e 12 per il rinnovo.

I beneficiari risiedono per la maggioranza dei casi a Mussomeli, ma non sono mancati partecipanti provenienti anche da lontano che a vario titolo si trovavano residenti e/o domiciliati nei comuni del comprensorio (Cagliari e Palermo) e dei paesi dell’entroterra siciliana: Valledolmo, Vallelunga Pratameno, Sclafani Bagni ecc..

Il gentil sesso è stato rappresentato con circa una decina di unità.

La commissione di esame è stata composta dal Dirigente dell’ U.O. S4.07, Dr. Giuseppe Santoiemma, il Dr Giuseppe Belfiore dell’ASP di Caltanissetta Distretto Sanitario di Mussomeli e il Dirigente dell’UIA di Mussomeli, Dr. Giuseppe Calafiore.

Come personale di supporto erano presenti il Dr. Maurizio Sarto dell’ UO S4.07 e la dipendente Calogera Scannella, detta Gera, dell’UO S7.09.

Una volta, la vendita di tali prodotti era quasi libera, e la gente, spesso, non conosceva i tempi e i modi di utilizzo. In Italia la Direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, è stata recepita dal decreto legislativo 150/2012 che impone l’obbligo dal 26 novembre 2015 del certificato di abilitazione per coloro che debbano acquistare prodotti fitosanitari.

Sono invece, ancora oggi, utilizzabili senza particolari certificazioni i concimi, i fertilizzanti, le sementi (anche se conciate), i lubrificanti, i carburanti, l’urea per motori, gli anticongelanti.

La parte tossicologica e preventiva è stata illustrata dal medico Dr. Giuseppe Belfiore, ormai al traguardo della meritata pensione. Ed infatti il corso appena concluso è stato l’ultimo.

Tra gli argomenti e le tematiche trattate di particolare rilievo sono state tutte le misure necessarie per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, una volta chiamati pesticidi, favorendo quando possibile, le tecniche agronomiche e di controllo integrato e biologico, affinché gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari adottino pratiche e principi attivi che presentano il minor rischio per la salute umana e l’ambiente.

Nei prossimi mesi di gennaio e febbraio 2020, saranno organizzati ulteriori corsi gratuiti non appena si raggiungerà il numero minimo per la costituzione della classe. In considerazione che l’abilitazione acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari ha valenza su tutto il territorio nazionale, al corso possono partecipare anche gli utenti non residenti nel comprensorio e/o fuori provincia.