MILENA -Inaugurato, domenica pomeriggio, dopo la processione dell’Immacolata, il maestoso presepe allestito con cura ed entusiasmo dalla Parrocchia di Milena. In tanti hanno avuto la possibilità di poterlo ammirare, in un iniziale clima di festa natalizia che si protrarrà per il restante mese di dicembre e la prima decade di gennaio. Da sottolineare che il prossimo 22 dicembre presso l’ oratorio parrocchiale sarà presente Babbo Natale che consegnerà regali a tutti i bambini. Un momento comunitario festaiolo che farà accorrere bambini e famiglie per vivere e sperimentare insieme la gioia del Natale. Il presepe è stato realizzato dall’Arciprete Don Luca Milia, Padre Giuseppe Gioeli, Massimo Arnone, Guido Ferlisi, Anna Cassenti, Giovanni Chiparo e Lina Cannella.