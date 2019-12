MUSSOMELI – Celebrata, ieri mattina, con inizio alle ore 10,30, la santa messa, presso la Cappella dell’Ospedale “Maria Immacolata Longo” di Mussomeli, presieduta dal vescovo mons. Mario Russotto e con la concelebrazione del clero di Mussomeli e di Acquaviva. Inizialmente, il cappellano della struttura ospedaliera Padre Liborio Franzù: ”Eccellenza, le dò il benvenuto in questa struttura ospedaliera. So che voglio essere un pochettino provocatorio. Le Istituzioni ci hanno dimenticato, questo territorio è dimenticato da tutti, però Lei fa sentire la sua paternità, la sua vigilanza alla struttura ospedaliera e a noi di questo territorio come padre come pastore e con il fatto che lei stesso decide di venire a celebrare la messa qui, questo ci da coraggio, forza a non demordere e ad avere fiducia. A nome di tutti Le dico grazie”. Ed il vescovo Russotto: “ Grazie a Padre Liborio per questo saluto e per questo monito alle Istituzioni. Dobbiamo essere artigiani di libertà e partigiani di solidarietà” (IL VIDEO)