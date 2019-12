GELA – Torna in una data anomala per celebrare il 60° anniversario della consegna del Premio Nobel a Salvatore Quasimodo. Il Festival nasce infatti per Celebrare la Figura del premi Nobel Siciliano e si svolge nelle Città di Gela e Modica che sono accomunate dal Poeta.

L’evento, giunto ormai all’undicesima edizione è di quegli appuntamenti che,pur senza ricevere mai importanti vetrine mediatiche, ha portato nel mondo il nome di Gela, avendo nelle scorse edizioni consegnato premi in ogni angolo del pianeta ed arricchendo il curriculum di registi successivamente premiati nei più altisonanti festival del settore cinematografico in tutto il mondo.

E anche quest’anno non sono mancati lavori provenienti da Taiwan, Russia, Canada, Iran dai quali, dopo un lungo lavoro di visualizzazione e selezione da parte degli organizzatori, si è giunti alla selezione dei finalisti che potranno essere votati da tutti i partecipanti al festival e da una Giuria di qualità.

Le proiezioni sono divise in 4 sezioni : Cortometraggi, Videopoesia, Videoclip e VideoArte

Le Videoinstallazioni e la video arte quest’anno avranno come tema “i Mostri”, intesi come stati d’animo, paure, egoismi, distorsioni che impediscono l’emergere dei veri valori umani, che ostacolano le azioni, che ci isolano, che ci scoraggiano, che ci fanno addirittura arretrare nella nostra pur presente meta di una società globale più coesa, progredita e solidale.

Sotto la direzione Artistica di Elio Cassarino e con il supporto di molte associazioni Gelesi in questa edizione speciale il festival si articolerà in 2 date:

Giorno 9 dicembre con la proiezione di tutti i lavori in concorso verranno proiettati a rotazione a partire dalle 18 nella sede dell’associazione Civico 111, in via Senatore Damaggio 111, location sperimentata un anno fa che per la particolare struttura architettonica arricchisce le opere di suggestioni che hanno portato gli organizzatori a ripetere la positiva esperienza.

Giorno 11 Dicembre: Gran finale con premiazione, ospiti e consegna riconoscimenti Al teatro Eschilo di Gela alle ore 19.

L’ingresso e Libero.