CALTANISSETTA – Vittoria “scontata” e di pronostico quella ottenuta dalla Pro Nissa, sabato 14 dicembre al PalaMilan di Caltanissetta. Il quintetto nisseno, nell’undicesima giornata di campionato di serie B (Girone H) ha rifilato un sonoro 12 a 2 al Mascalucia, ultimo in graduatoria e che non ha mai vinto una partita. Pro Nissa che ha così consolidato il secondo posto in classifica.Quattro le reti nel primo tempo realizzate da Torres, Marino (doppietta) e Allyson. Nella ripresa le reti di Torres, Allyson (doppietta), Rafinha, Torres, Furno e Colore(doppietta) hanno di fatto chiuso in largo anticipo la partita. Dopo la buona prestazione al debutto di Lamezia, arriva la prima rete in campionato del brasiliano Rafinha, per lui una vera e proprio liberazione dopo la lunga attesa durata praticamente per tutto il girone di ritorno. Da segnalare l’ingresso in campo dei giovani Biasco, Agnello e Pessiu che si sono ben disimpegnati. Adesso arriva la lunga pausa del campionato: si ritorna in campo il 18 gennaio.

Non si fermano però gli impegni agonistici: c’è da pensare alla Coppa Italia, al PalaMilan sara di scena il Gear Piazza Armerina, sabato 21 dicembre.