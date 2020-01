CALTANISSETTA – Tempo di bilanci per il Dolce Sicily la tre giorni che si è svolta a Caltanissetta dal 27 al 29 dicembre. Durante la conferenza stampa di presentazione gli organizzatori preventivarono almeno trentamila presenze; molto meno quelle registrate durante la kermesse. Un risultato non brillante, pur tenendo conto di un clima rigido che non ha certamente favorito la “voglia” di scendere nel centro storico del capoluogo nisseno. Da non dimenticare alcuni furti compiuti ai danni degli espositori.

Il sindaco nel commentare l’esito non positivo della kermesse culinario ha sottolineato l’incidenza del freddo.