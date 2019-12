CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Da diverse settimane con l’arrivo del Natale, come ogni anno penso a quale possa essere il gadget più significativo da donare ai miei clienti. La mia riflessione pone il perno sul fare impresa in modo etico e per me, donare un sorriso ai bambini, contribuire alla loro felicità, è il modo migliore di omaggiare i clienti che scegliendo la mia impresa hanno contribuito a regalare un momento di gioia e allegria ai bambini.

È grazie ai percorsi di crescita personale, alla formazione imprenditoriale e alle varie letture che ho potuto sperimentare il processo di scoperta del mio perché, quello che è il mio scopo, il contributo che voglio portare nel mondo. Come ha detto qualcuno, lasciare il mondo migliore di come l’abbiamo trovato. Spero che lo spazio dedicatomi di questo articolo sarà d’ispirazione ad altri imprenditori per iniziative del genere. Ognuno con il suo contributo, piccolo per quanto sia potrà fare un’enorme differenza.

Inoltre ringrazio l’associazione “Tra le righe” per il contributo che ci hanno offerto nel distribuire i doni.

Ne approfitto ancora una volta per ringraziare tutti coloro che in questo anno si sono fidati e affidati a noi, sono solito dire che le imprese sono fatte di persone, e se voi avete scelto noi, se abbiamo scelto di collaborare è perché siamo accomunati da un insieme di credenze, valori e principi guida. Ringrazio ogni singolo cliente, ogni singolo ufficio della pubblica amministrazione che ci ha scelto. Vi sono grato perché è anche grazie a voi che questo gesto è stato possibile e condividerlo non fa che moltiplicarne il valore.

Auguro a tutti i migliori auguri di un felice e splendido Natale.

I donni verranno consegnati presso le strutture: “la Ginestra” il 27/12/19 e la “Casa del Sorriso” il 05/01/20

Antonio Miccichè – Titolare di FAI CON ME – La Ferramenta Assistita