CALTANISSETTA – I lavoratori del centro di accoglienza per migranti di Pian del Lago non hanno alcuna certezza sul pagamento delle proprie spettanze e sono pronti ad incatenarsi davanti alla Prefettura di Caltanissetta e trascorrere così i giorni di Natale.

La decisione è stata presa dai dipendenti delle cooperative che oggi gestiscono il centro dopo un incontro informale avuto in Prefettura. A bloccare oggi la liquidazione delle somme sarebbe il mancato pagamento delle spettanze da parte della cooperativa “Essequadro” che si è aggiudicata la gara per la gestione del centro.

Così, se i sindacati Cub, Uil e Cisl hanno già annunciato la proclamazione dello stato di agitazione, c’è il rischio concreto che la protesta prenda la strada di forme di contestazione “estreme”.