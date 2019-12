CALTANISSETTA – Tutto pronto per il “Caltanissetta in the cage”, ingresso gratuito, manifestazione in programma nel capoluogo nisseno, domenica 22 dicembre al PalaCannizzaro. L’evento, organizzato dal Team Celestri del Maestro Roberto Celestri e dal Team Vasapolli del Maestro Angelo Vasapolli, prevede una serie di incontri dilettantistici di muay thai, kick boxing, k1 rules, mma, bjj e grappling. Atleti (da 6 anni in poi) provenienti da tutta la Sicilia si contenderanno i vari trofei di categoria. Un concentrato di emozioni, grinta, tecnica e forza nella gabbia 8 mt x 8 mt che per la prima volta compare sul ring a Caltanissetta. Un programma corposo ed articolato che prevede: ore 9 inizio accredito visite mediche e pesatura atleti, 10.30 inizio manifestazione, 16.30 visite mediche atleti galà serale, 18 face to face pesatura e confronto atleti, 18.30 inizio pre galà, 20.30 inizio galà. Una kermesse che richiamerà tifosi ed appassionati da ogni angolo dell’isola oltre a quelli nisseni. Ring girl, Chiara Mirisola. In programma la diretta streaming dell’evento.