Domenica 15 dicembre torna a Caltanissetta la “Corsa dei Babbo Natale”, la passeggiata ciclistica a sfondo sociale.

A organizzare la manifestazione è l’associazione nissena “Imera Family Bikers”.

“Abbiamo voluto rinnovare questo appuntamento coivolgendo la cittadinanza e invitandola a divertirsi insieme a noi” ha commentato il presidente Massimo Lopiano.

I partecipanti sono invitati a indossare un abito di Babbo Natale o, semplicemente, un cappello rosso.

L’iscrizione potrà essere effettuata la stessa mattina prima della corsa programmata per le 9.30.

Il programma prevede la partenza da Corso Umberto I per proseguire lungo il centro storico e raggiungere via Xiboli, via Amico Valenti, viale della Regione, via Conte Testasecca e corso Vittorio Emanuele fino a rientrare al punto di partenza.

Al termine della passeggiata, alla quale possono partecipare adulti e bambini, sarà distribuito del panettone.

Il ricavato delle quote di iscrizione sarà interamente devoluto all’associazione “Mamme in Rete” attraverso buoni spesa.