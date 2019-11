Uno sfogo agrodolce, quello di Vittorio Feltri. Nel mirino del direttore e fondatore di Libero, infatti, ci finisce la stessa categoria alla quale appartiene, quella dei giornalisti. Come è noto, Feltri, da tempo sostiene che l’Ordine di categoria sia sostanzialmente inutile. Ma non solo, rivela anche di non nutrire grande fiducia nelle scuole di giornalismo. Dunque, il cinguettio: “Le scuole di giornalismo non servono a niente, l’Ordine dei giornalisti è un ente dannoso”. Però, a stretto giro di posta, Vittorio Feltri aggiunge: “Meno male che esistono i giornalisti altrimenti sarei morto di fame”. Un’agrodolce verità, appunto… (Fonte liberoquotidiano.it)

