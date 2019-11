Un trentunenne marocchino e’ statao arrestato a Messina per le ripetute aggressioni alla moglie. A intervenire i poliziotti della Squadra Volanti dopo la chiamata di un vicino di casa. Una volta all’interno, gli agenti hanno constatato cattivo odore e sporcizia ovunque, diverse suppellettili distrutte, nonche’ vetri e piatti in frantumi. Subito i sanitari hanno soccorso la donna in stato di gravidanza e hanno medicato l’uomo che era ferito ad una mano. Quest’ultimo, per sottrarsi all’identificazione, dopo essere stato curato, si e’ scagliato contro i poliziotti. Dagli accertamenti effettuati e’ emerso che in passato le Volanti erano gia’ intervenute per casi di maltrattamento. L’aggressore, infatti, spesso ubriaco, si era mostrato violento con la moglie. L’uomo e’ stato condotto in carcere.