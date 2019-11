Sono oltre 39 mila le domande arrivate per partecipare al concorso per infermieri e operatori socio-sanitari, bandito a fine estate. Di certo uno dei concorsi più attesi nella sanità pubblica siciliana.

Come riporta Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia di oggi, il bando mette in palio 1573 posti, di cui 1.110 sono destinati agli infermieri, gli altri 463 andranno agli operatori socio-sanitari. Lunedì sono scaduti i termini per presentare domanda. Sono arrivate 39.049 candidature e di queste 4964 sono domande di mobilità, di cui oltre 3.700 quelle che arrivano da chi già lavora in altre regioni ma vuole rientrare in Sicilia. Un dato che interessa tutti i concorrenti, perché chi ha fatto domanda di mobilità ha la priorità nelle assunzioni. La previsione dell’assessore è che una buona metà dei 1.573 posti verrà assegnata con le procedure di mobilità a chi torna da altre regioni o a chi vuole solo spostarsi all’interno della Sicilia. L’altra metà sarà realmente messa a concorso: scatterà quindi la selezione per titoli ed esami.