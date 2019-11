SERRADIFALCO. Il sindaco Leonardo Burgio ha annunciato il finanziamento da parte della Regione dei lavori per la ristrutturazione interna ed esterna della Chiesa madre. I lavori si prevede che inizieranno nei primi mesi del 2020 e consentiranno di ristrutturarne sia la facciata esterna, che presenza non poche criticità, sia anche la parte interna. Il progetto è stato finanziato dall’assessorato regionale alle infrastrutture e riguarda interventi che consentiranno il recupero ed il consolidamento statico strutturale della Chiesa Madre San Leonardo Abate, della navata e del presbiterio. Il finanziamento complessivo del progetto, redatto dall’arch. Sergio Domenico Lattuca e dall’Ing. Salvatore Vancheri, ammonta a 718.061,66 euro di cui 466.415,09 euro per lavori a base d’asta, 24.948 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 144.638,91 euro per costo della manodopera soggetta a ribasso, 251.646,57 euro per somme a disposizione dell’amministrazione. L’espletamento della gara d’appalto è stata affidata al Comune che, pertanto, quanto prima, avvierà le procedure per l’affidamento dei lavori. I lavori inseriti nel progetto consentiranno anche il consolidamento dell’intera copertura della chiesa Madre ed il rifacimento degli stucchi della volta danneggiati dalle infiltrazioni di acqua piovana. Lavori che, nel momento in cui saranno completati, consentiranno di ridare nuovo smalto alla storica chiesa madre serradifalchese.