SAN CATALDO. <Quest’anno il quartiere Pizzo Carano Sant’Anna di San Cataldo sarà il primo quartiere in Sicilia ad avere il presepe a cielo aperto>. Ad annunciarlo è stato il presidente del comitato di quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna Vincenzo Siracusa (nella foto). Dunque, si annuncia un Natale all’insegna delle novità con iniziative davvero originali destinate a dare vivibilità al popoloso quartiere alla periferia di San Cataldo. Per un mese – ha spiegato il presidente – sono previste attrazioni per i più piccoli, così come per i grandi! Con i suoni magici della tradizione sancataldese, che attraverseranno le strade del quartiere; le famiglie saranno protagoniste della città; istituzioni regionali e nazionali visiteranno il quartiere durante il lungo periodo natalizio; ancora una volta Pizzo Carano Sant’Anna sarà posto in primo piano in termini di gradimento>. Il programma natalizio prenderà il via il prossimo 8 dicembre con l’inaugurazione del Presepe artistico e con la novità di quest’anno del presepe a cielo aperto.