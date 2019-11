CALTANISSETTA – Altro sopralluogo, a istanza di 10 giorni, del viceministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri che ieri pomeriggio si è recato nel cantiere della ex scorrimento veloce 640 per verificare come stanno procedendo i lavori al fine di aprire quanto prima il tratto di sei chilometri che da contrada “Grottarossa”arriva in contrada “Bi gini”. Ad accompagnarlo anche il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino che quasi quotidianamente continua a verificare cosa stanno facendo gli operai della ditta Rilloincaricati di sistemare i guardrail destinati a mettereinsicurezzail percorso-gliassessori comunali Grazia Giammusso e Fabio Caracausi, il deputato regionale Nuccio Di Paola e l’ing. Silvio Canalella che per contodell’Anas ha sino ad ora seguito i lavori dell’intera opera e che all’inizio del mese scorso è stato promosso e trasferito in Calabria e sostituito dal collega Giuseppe Salvia. Cancelleri al cantiere base della “Cmc” ha anche incontrato il vicepresidente del comitato dei creditori Giuseppe Giglia, informandolo che dal suo ministero sono stati già predi sposti i primi mandati di pagamento a favore delle imprese per saldare una parte delle somme loro dovute per i lavori ed i servizi sino ad ora assicurati: creditori che riscuoteranno i primi soldi per un importo di 1 milione e 733 mila euro già nei primi giorni della prossima settimana ed un’altra trance di danaro entro novembre per un ammontare di 1 milione e 600 mila euro. Entrola fine dell’anno, ha promesso il viceministro, saranno disponibili altri 52 milioni di euro che sono destinati alla “Cmc”con l’obbligo prioritario di destinarli ai creditori. «Stiamo lavorando –ha assicurato il viceministro “grillino”–per fare in modo che i lavori riavviati da qualche giorni non vengano più sospesi sino al completamento dell’intera opera». Ed a questo fine ha anche detto che è stata completata la perizia di variante che riguarda il completamento della galleria “Sant’Elia” lunga oltre quattro chilometri e quella riguardante il rifacimento ex novo del viadotto “San Giuliano” che è stato danneggiato da una frana sottostante cheha reso necessario il suo rifacimento. Per realizzare il viadotto l’assessore Marco Falcone ha dato la disponibilità di 30 milioni di euro da parte del Governo regionale. Tempi invece più dilatati per quanto riguarda la riapertura del tratto tra “Grottarossa” e“Bigini” poiché l’impresa Rillo sino ad ora ha impiegato pochi operai: Cancelleri ha sollecitato affinché i lavori di sistemazione delle transenne di sicurezza vengono completate entro le festività natalizie. Cancelleri nel primo pomeriggio ha incontrato il sindaco di Pietraperzia Antonio Bevilacqua, interessato al ripristinodelviadotto “Villano”che da un anno rende inutilizzabile la strada “640 Dir” che arriva a Caltanissetta. Per rifare il viadotto è già disponibile 1 milionedi euro, ma per iniziare i lavori si attende ancora una perizia tecnica da cui si rilevi l’effettiva entità dei danni subiti a causa della frana. (di Giuseppe Scibetta, fonte La Sicilia.it)