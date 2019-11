PALERMO – Un ragazzo di 19 anni, Giuseppe Di Lorenzo, è morto questa notte in un incidente avvenuto sulla strada statale 118, nei pressi di CORLEONE (Palermo). Il giovane si trovava sul sedile passeggero di una Opel Corsa, guidata da un suo amico di 22 anni, quando l’auto è finita fuori strada andando a sbattere contro un albero. Sul posto è intervenuto il 118 e i carabinieri, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Indagini sono in corso per stabilire cosa abbia provocato l’uscita di strada dell’auto.