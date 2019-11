Sisal continua a fare passi da gigante: a seguito dell’aggiudicazione della concessione del SuperEnalotto, la nuova rete Sisal continua a selezionare partner commerciali per completarsi. Infatti, il principale operatore italiano per numero di visite (7.9 milioni al mese), ha lanciato MySisal, il nuovo progetto ideato per i rivenditori, a supporto del business, nel tentativo di migliorare l’attrattività del punto vendita, la qualità di vita del titolare e dei suoi familiari: un progetto, in una sola parola, pensato per tutte le piccole imprese e i piccoli esercenti, dai bar ai tabaccai, il motore, praticamente, dell’economia nostrana.

MySisal offre diverse soluzioni, che si aggiungono a quelle offerte dalla piattaforma online Sisal, su tutte quella di avere a disposizione un portafoglio pieno di servizi progettati per i rivenditori e soddisfare le esigenze degli stessi, il tutto tramite una unica e innovativa piattaforma. Il progetto nasce e viene studiato nell’ambito della recente gara per l’aggiudicazione della concessione del SuperEnalotto e degli altri giochi numerici, cosa che garantisce in linea di massima a Sisal un netto consolidamento della sua rete, tramite selezione e qualifica dei partner commerciali, migliorandone giocoforza l’approccio al mercato: in una sola parola un investimento per il futuro, sempre più all’avanguardia come per costituzione si muove Sisal. Fino ad oggi i rivenditori abbonati a MySisal sono già 4mila circa.

Ma su quali assi si impone la nuova piattaforma? Sostanzialmente sono tre le aree di interesse, individuate dal team sulla base delle necessità dei rivenditori. L’area My Customer permette di ingrandire il bacino dei clienti e il traffico del punto vendita, tramite la visibilità sui siti del Gruppo o sul web con pagine appositamente dedicate. A livello di marketing, invece, sarà possibile chiedere materiali, riceverli nel punto vendita e allestire il proprio locale. L’area My Business invece è pensata per ingrandire i ricavi, grazie alla copertura degli oneri relativi alla garanzia finanziaria e tecnologia legata alla concessione sia del SuperEnalotto sia degli altri giochi numerici. L’area My Life, infine, consente un netto miglioramento della vita privata degli esercenti e delle famiglie che possono accedere ad una polizza sanitaria per dedicarsi alle proprie attività. Per conoscere le modalità di adesione, è già prontamente attivo il numero verde 800 778866 (digitando l’opzione 3).

Il tutto è chiaramente rivolto alla recente strategia di sviluppo del business Giochi Numerici, che ha consentito a Sisal di aggiudicarseli per il prossimo decennio, contribuendo così ad una importante espansione nel mondo. E infatti, anche nei mercati stranieri, la business purpose di Sisal è più che competitiva e a dimostrazione di ciò nel 2018, per la società, è arrivata la concessione dalla Societé De Gestion de la Loterie Nationale del Marocco, per i prossimi 10 anni. E dal 2019 sempre Sisal si è aggiudicata la sua presenza in Spagna per cinque anni e per dieci in Turchia. Verso il futuro…