Non aveva poi tutti i torti Pigi Battista che sul Corriere offriva il ritratto perfetto di Matteo Salvini, l’uomo che ha fatto delle piazze la sua carta vincente. A ripagare il ministro della Lega non ci sono solo le urne, perché anche i sondaggi delineano una situazione chiarissima: il leader della Lega ottiene – secondo Nando Pagnoncelli – il 40 per cento di gradimento personale, aumentando così di 5 punti. Stessa sorte tocca a Giorgia Meloni, anche lei premiata dopo la vittoria in Umbria. Come capo politico di Fratelli d’Italia la Meloni raggiunge il 36 per cento registrando un +7 punti percentuali.

Diminuiscono, invece, gli apprezzamenti sul governo di ben 7 punti: il 36 per cento esprime a riguardo un giudizio positivo, mentre il 50 dà un giudizio negativo, di fatto riportando il gradimento al livello registrato all’inizio del mandato. Nonostante questo al momento Giuseppe Conte non sembra risentire della crisi nei sondaggi. Il giudizio sul premier – prosegue il sondaggista – si mantiene stabile rispetto a tre settimane fa: il 48 per cento gradisce il suo operato a discapito dell’altro 43 per cento. Quanto ai restanti altri leader, Renzi è in lieve crescita (dal 12 al 14 per cento), mentre Di Maio e Zingaretti arretrano di 5 e 7 punti, risultando stimati al 21 e al 16 per cento degli elettori, a differenza di Berlusconi che rimane stabile al 15 per cento. (Fonte liberoquotidiano.it)