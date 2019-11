Arriva da Sommatino (CL) una nuova adesione all’Udc Italia guidato in Sicilia dall’On. Decio Terrana. Il Consigliere Ugo Capostagno, infatti, aderisce all’Udc riportando, dopo tempo, una vera presenza politica all’interno del Consiglio Comunale di Sommatino.

<< Oggi inizia una nuova fase, nella quale farò tesoro di questa esperienza – dichiara il neo-consigliere dell’Udc Italia – Mi impegnerò nella costruzione di un laboratorio di idee aperto a tutti coloro che condividono il nostro modo di pensare ed agire al servizio della comunità. Due anni fa ho fatto una scelta di campo con l’elezione a Sindaco di Elisa Carbone ed intendo tener fede al mio impegno. Sono stato chiamato in causa solo in un secondo momento; nel frattempo avevo già cominciato un percorso politico con l’Udc Italia. Dopo diverse riflessioni con i rappresentanti locali dell’Udc ed in comune accordo con il Coordinatore Regionale Decio Terrana, abbiamo deciso di riportare un partito politico all’interno del Consiglio Comunale con l’intento di costituire quanto prima un gruppo consiliare, allontanandoci dalle logiche locali che esprimono troppo spesso politiche ad personam. Questa scelta vuole essere un segnale affinchè ritorni la vera Politica a Sommatino >>.

<< Con Ugo iniziamo un nuovo percorso anche a Sommatino – dichiara l’On. Decio Terrana – continuiamo a crescere sul territorio con diverse adesioni di consiglieri ed amministratori. L’adesione di Ugo Capostagno è la giusta manifestazione del nostro progetto, che continua sempre più ad espandersi in Sicilia, arricchendosi della presenza di tanti giovani volenterosi, professionisti e che si mettono in gioco per il bene comune. Un percorso che non finisce qui… >>