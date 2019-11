PALERMO – “Il successo della Lega in Sicilia mi meraviglia molto, come mi ha stupito molto il consenso dato ai Cinque stelle anche se adesso si sta riducendo. Perché ha questo consenso? Perché il siciliano è uno di quelli che si aggrappa alla speranza del futuro. Oggi Salvini rappresenta la speranza del futuro. Io resto democristiano, vediamo come succederà nel futuro”. A dirlo a margine dell’audizione in commissione Antimafia Assemblea regionale siciliana è stato l’ex governatore siciliano, Salvatore CUFFARO.