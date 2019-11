Per la 17enne siracusana anche il quarto posto assoluto al concorso “La Fotomodella Italiana”

Continuano le soddisfazioni per i partecipanti all’edizione 2019 de “La Scala della Moda”, il concorso di bellezza organizzato dall’associazione Gente di Domani, che si svolge ad Enna e che quest’anno ha festeggiato la sua decima edizione.

A distinguersi a livello nazionale è stata nelle scorse settimane Federica Lega, 17 anni di Siracusa, che ha conquistato a metà Settembre a Mantova, all’interno del concorso “La Fotomodella Italiana”, un quarto posto al concorso e la fascia di Miss Volto TV 2019. E’ stata anche premiata, sempre al concorso mantovano del patron Andrea Giannetto, come Miss Regione Sicilia 2019.

Federica Lega, che presto potrebbe fare il suo esordio in televisione, era stata selezionata alla finale ennese dello scorso Luglio proprio da Giannetto e adesso si reca periodicamente a Mantova per effettuare shooting fotografici, sfilate e corsi di portamento, occasioni sicuramente di crescita personale e lavorativa, come confermato dalla diretta interessata.

“Una bella esperienza e sono felicissima – le parole della giovane Federica – di aver conquistato questi titoli. All’inizio di questa avventura ero più che emozionata, adesso, grazie anche ai consigli che ho ricevuto e che continuo a ricevere durante i corsi che sto seguendo a Mantova, sto acquisendo maggiore sicurezza in me stessa e autostima”.

“Non c’è cosa più bella che prendere un piccolo seme e aiutarlo a crescere sperando che diventi un bellissimo fiore – il commento del patron del concorso “La Fotomodella Italiana” Giannetto -. Qualche mese fa ho conosciuto Federica Lega in Sicilia, esattamente ad Enna, grazie a due persone speciali come Joselito Pappalardo e Giuseppe Pappalardo. A soli 17 anni Federica ha iniziato a conoscere cosa significa fare la modella e la fotomodella, in tre giorni ha fatto servizi fotografici, sfilate, ha conosciuto modelle professioniste che le hanno consigliato tante cose, ha visto quanta strada c’è da fare e quanto sia difficile riuscire a resistere a tanto trambusto. Un ringraziamento alla famiglia di questa ragazza che gli è sempre stata vicina e gli ha dato la possibilità di provare questa nuova esperienza”.

“Siamo felici per Federica – le parole invece di Giuseppe e Joselito Pappalardo, organizzatori de “La Scala della Moda” – e per i tanti concorrenti del nostro concorso che pian piano stanno facendo strada nel mondo dello spettacolo e della moda”.