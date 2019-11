Nell’ambito dell’Azione#19 del Premio Nazionale Scuola Digitale, nei giorni 10 e 11 ottobre 2019, si è realizzato il progetto “Caltanissetta e le miniere: un ponte tra storia, impresa e futuro”, volto a favorire e capitalizzare siti minerari trascurati. L’iniziativa si è svolta presso il Liceo R.Settimo e ha coinvolto studenti e studentesse dell’ IISS Luigi Russo frequentanti il quarto anno. Per l’Hackathon hanno partecipato i seguenti studenti: Galanti Andrea, Petrantoni Paola, Madaffari Michele, Pirrello Noemi, Lunetta Francesco,Fulco Sofia, Porrovecchio Mario,Garzia Martina, frequentanti gli indirizzi Tecnologico ed Economico. Per il Model in lingua inglese hanno partecipato gli studenti Di Salvo Benedetta, Marques Manuela,Randazzo Roberta e Rotondo Carlo ,frequentanti l’indirizzo linguistico, guidati in istituto dalla Prof.ssa Concetta Callari per la preparazione alle attività previste dal progetto. La delegazione guidata dal Prof. Michele Calà in collaborazione con la Prof.ssa Giuseppina Carciopolo Delpopolo ha ottenuto al termine della sessione un riconoscimento sia per l’Hackathon che per il Model. La studentessa Paola Petrantoni è stata nominata Best Hacker, la studentessa Manuela Marques è stata nominata Best Delegate. Gli studenti e i docenti dell’IISS Luigi Russo coinvolti nell’iniziativa ringraziano il Dirigente Scolastico Prof.ssa M.R. Basta per aver dato loro l’opportunità di vivere un’esperienza nuova e motivante.