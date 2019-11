CALTANISSETTA – La Pro Nissa Futsal fa sul serio e non lo dimostra soltanto con gli ottimi risultati sul campo in serie B in cui da outsider sta dimostrando il proprio valore con ottime prestazioni e risultati che la proiettano nelle zone alte della classifica ma anche a livello societario e dirigenziale. E’ notizia di questi giorni l’accordo con il manager sportivo Giovanni Russo, professionista del marketing sportivo con alle spalle importanti esperienze in piazze prestigiose come Capo d’Orlando in cui ha ricoperto il ruolo di Resp. Marketing in serie A e Basketball Champions League dell’Orlandina Basket, nella pallavolo femminile a Vicenza e collabora con numerose leghe e federazioni sportive nazionali di varie discipline oltre ad essere docente al master sul Marketing e Management dello Sport della Facoltà di Economia dell’Universita di Roma Tor Vergata.

“Abbiamo pensato a Giovanni Russo cogliendo un’occasione unica grazie alla sua presenza in città per dei cambiamenti familiari e lavorativi che lo hanno riportato a Caltanissetta – afferma il Presidente della Pro Nissa Futsal Savio Ferreri – il nostro come sapete è un progetto di lungo periodo e non ci nascondiamo nel dire che aspiriamo alla Serie A per regalare a Caltanissetta la visibilità nazionale che le compete. Con l’inserimento di Giovanni nella nostra dirigenza crediamo di avere aggiunto valore in termini di esperienza nel marketing ma non solo, avere con noi un dirigente abituato a dialogare con marchi e sponsor di livello, con i media nazionali, le Istituzioni e le Leghe sportive ci da un opportunità di crescita a 360°. In ultimo – conclude Savio Ferreri – ringraziamo Giovanni Russo per avere accettato questo ruolo prima di tutto sotto il profilo del cuore e dell’amore per Caltabissetta, siamo certi che insieme riusciremo a coinvolgere attivamente l’intero territorio dalle Istituzioni alle Scuole e gli Sponsor”.

“Questa città merita palcoscenici sportivi importanti, siamo un capoluogo di provincia e non ci manca niente per competere a livello nazionale – esordisce così Giovanni Russo nuovo Marketing Manager della Pro Nissa Futsal. Quando il Presidente Savio Ferreri insieme a Carmelo Milazzo mi hanno chiamato e mi hanno raccontato quanto da loro fatto sino ad ora e, soprattutto, esposto i progetti futuri, non ci ho pensato due volte ad accettare questa nuova sfida professionale e soprattutto di cuore per la città in cui vivo. Dopo alcuni anni trascorsi in giro per l’Italia, per motivi familiari e lavorativi ho deciso di rientrare nella mia terra. Un percorso inverso il mio – continua Giovanni Russo – dettato da motivazioni contingenti ma anche dalla consapevolezza che tante cose buone si possono fare anche a Caltanissetta. Ho lavorato e vissuto in territori fuori Sicilia con grandissime potenzialità economiche ma con scarsissima propensione alle relazioni ed ai rapporti umani. Ritengo che nello sport e nella vita questi due fattori debbano essere presenti entrambi per emergere. In Sicilia dovremmo soltanto volerci un po’ più bene e fare più squadra per raggiungere i risultati. Questo è invece lo spirito che ho trovato nella Pro Nissa Futsal, un Club che se pur giovane ha le idee chiarissime, c’è un gruppo unito e con basi solide, con questi presupposti le porte della Serie A sono davvero ad un passo. Oltre al Presidente Savio Ferreri e Carmelo Milazzo, anche Fabio Cuda e Salvatore Indorre sono due professionisti di altissimo profilo e ritengo che l’intero staff attuale sia di primo livello. Lavoreremo duramente per fare di questo progetto un esempio di sport al servizio della Città di Caltanissetta ed anche degli Sponsor partners che ci daranno forza e credibilità sostenendo le nostre attività sportive, scolastiche e commerciali. In ultimo, lancio un messaggio alle Istituzioni: lo sport è il più grande fattore di aggregazione sociale (rif. Nelson Mandela) ed oggi è anche un elemento di sviluppo di business pubblico e privato, unendo le forze cerchiamo di renderlo un elemento di crescita per la nostra città” – ha concluso Giovanni Russo.