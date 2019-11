Sei esercenti trovati in regola. Tre, invece, contravvenzionati per violazione delle norme del Tulps e quelle sanitarie. In totale sette le contravvenzioni elevate; contestate sanzioni per oltre 12 mila euro.

GELA – Gli agenti della polizia amministrativa del Commissariato di Gela hanno eseguito controlli, disposti dal Questore, finalizzati al contrasto dell’esercizio abusivo della somministrazione di alimenti e bevande all’interno degli Istituti scolastici e per preservare la salute pubblica dei ragazzi. L’attività ha preso avvio di seguito al danneggiamento mediante incendio dell’autovettura di un dirigente scolastico che aveva estromesso dall’Istituto da lui diretto un rivenditore di alimenti e bevande, poiché privo di licenze e autorizzazioni. Benché allo stato non siano state accertate circostanze che colleghino l’incendio dell’auto all’estromissione del rivenditore. In totale sono nove gli istituti scolastici presso i quali i poliziotti hanno eseguito i controlli dei titolari dei chioschi. Sei titolari sono stati trovati in regola con le autorizzazioni previste dal Tulps e dalle norme comunali e sanitarie. Per tre di essi, invece, sono state elevate contravvenzioni – sette in totale – per mancanza di autorizzazione comunale di somministrazione di alimenti e bevande (sanzione amministrativa in misura ridotta di 1.032 euro), per mancanza di autorizzazione sanitaria (sanzione di 3.000 euro) e, in un caso, anche per mancanza del prezziario sulla merce esposta (sanzione di 309 euro). In totale le sanzioni comminate dai poliziotti del Commissariato ammontano a oltre 12.000 euro. I controlli della Polizia di Stato proseguiranno su tutto il territorio della provincia.