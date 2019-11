Smaltita la giusta euforia dopo la vittoria e l’approdo al quarto turno di Coppa Divisione, la Pro Nissa, nel campionato di serie B, si inizia a concentrare sulla trasferta di sabato in terra calabra contro la Futura C5. Il quintetto nisseno, ultimo in graduatoria con un punto, guarda con fiducia alla prossima contesa. Nelle prime tre gare i siciliani hanno ottenuto, una sconfitta, un pareggio ed una vittoria. Un bottino di 4 punti da cui togliere i tre punti penalizzazione per illecito sportivo per aver tentato di “addomesticare” una partita nel campionato di Futsal di serie C2 della stagione 2017/18.

Gli atleti di Caltanissetta galvanizzati dai successi in Coppa Divisione vogliono proseguire sulla rotta della “ripresa”, puntando forte sulla ‘pressione’ e sulla qualità di gioco. Unico assente il portiere Calogero Avanzato: deve scontare una giornata di squalifica. Tra i pali Stefano Lo Pinzino, “eroe” di Coppa, che è stato determinante neutralizzando due penalty nella lotteria dei calci di rigore contro l’Assoporto Melilli. Sabato 9 novembre, fischio d’inizio alle ore 16 al palazzetto di Lazzaro in provincia di Reggio Calabria.