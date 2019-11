CALTANISSETTA – Sabato 30 novembre, alle ore 16, la Pro Nissa riceve al PalaMilan, per la nona giornata del campionato di serie B, girone H, la Gear di Piazza Armerina; nella formazione ospite giocano gli ex Goulart e Borges, fino alla scorsa stagione in forza ai nisseni. La gara è un autentico scontro diretto poichè le due formazioni sono appaiate al terzo posto in classifica con 13 punti. In testa alla graduatoria il Cosenza che ha vinto tutte le partire, 21 punti, al secondo posto, con 18 punti, il Lamezia. La squadra nissena punta al bottino pieno per proseguire la striscia di risultati utili consecutivi e per allungare soprattutto su una diretta concorrente.