Venerdì 29 novembre, si terrà ad Enna, Presso la Cittadella Universitaria della Kore un Convegno a carattere nazionale dal titolo “MOTORE SUD”: Finanza straordinaria per la crescita e l’innovazione delle eccellenze italiane.

“Il workshop si inserisce all’interno dei lavori di formazione per professionisti del settore oltre che di informazione per le imprese già in attività e per imprenditori futuri.

Si discuterà di sostegno alle PMI attraverso gli strumenti legislativi e delle opportunità concrete di sviluppo per il nostro territorio” così dichiara l’On. Alessandro Pagano.

Ad aprire i lavori sarà il deputato Pagano, nella sua qualità di componente della Commissione Finanze alla Camera, modererà l’incontro il Prof. Cataldo Salerno già Presidente dell’Università Kore del Centro Sicilia. Tra gli interventi: l’On. Giulio Centemero in qualità dell’Assemblea Parlamentare Mediterraneo, Antonello Biriaco Presidente Confindustria Catania, Giacomo Gargano Presidente Irfis, Roberto Cunsolo consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, Prof. Raffaele Scuderi Ordinario di Economia Università Kore, Mimmo Turano Assessore Regionale Attività Produttive.

L’esperienza diretta e le testimonianze di successo sono state affidate ad economisti della BDO e della Frigiolini&Partners.