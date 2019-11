CAMPOFRANCO. Un progetto di innovazione tecnologica per il Comune è stato ammesso a finanziamento. Lo ha reso noto il sindaco Rino Pitanza. Nel luglio scorso, dopo l’approvazione all’unanimità in consiglio comunale, l’amministrazione comunale aveva presentato un progetto, redatto dall’arch. Massimo Cassarino, che riguardava il rinnovamento totale del sistema di informatizzazione del comune, con la sostituzione di computer, monitor, server e quant’altro potesse agevolare il lavoro interno per una migliore offerta alla cittadinanza in termini di efficienza. E’ notizia di qualche giorno fa che la Regione Sicilia ha dichiarato ammissibile il progetto per circa 40 mila euro per usufruire di benefici all’intero sistema lavorativo comunale con ricaduta positiva per la cittadinanza. L’amministrazione comunale, tramite lo stesso sindaco, ha annunciato che, per i sistemi informatici che saranno dismessi e che sono ancora funzionanti, si sta pensando, ad esempio, di donarli alla popolazione scolastica campofranchese che magari ancora non ne è in possesso.