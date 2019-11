CALTANISSETTA – Domenica 1 Dicembre alle ore 18,00 al Teatro Margherita di Caltanissetta in attesa dell’apertura della Stagione Teatrale denominata “Domenica Pomeriggio a Teatro” che quest’anno è alla XXI edizione ci sarà un fuori abbonamento. L’evento domenicale come tutta la Stagione Teatrale Comica Domenicale è organizzata dal Teatro Stabile Nisseno con la direzione artistica di Giuseppe Speciale e il patrocinio del Comune di Caltanissetta. A calcare il palcoscenico del prestigioso teatro nisseno sarà la Compagnia di Amantea (Calabria), Il Volo delle Comete, che porterà in scena la commedia comica “Ma che bella Domenica” di Elio Pandolfi, liberamente tratta dal testo “E il settimo giorno si riposò” di Samy Fayad, per la regia di Giacomo Aversa.

Trama: Come chi ha creato il mondo, decise giustamente di riposarsi il settimo giorno, così anche un onesto impiegato ha diritto al suo giorno di meritato riposo, lontano dai problemi quotidiani, all’interno delle mura domestiche che lo proteggono e lo isolano dal mondo esterno. Ma per il povero Antonio Orefice quest’agognato riposo settimanale si trasforma presto in un incubo. Non appena mette piede fuori dal letto incappa in una serie di vicende, alcune dal risvolto grottesco, che sembrano orchestrate apposta per far sì che il riposo resti una chimera. Ad aggravare ancor di più il senso di frustrazione del nostro malcapitato protagonista, la vita spensierata all’insegna del lusso e degli agi del suo dirimpettaio nonché “suo parigrado” come lui stesso lo definisce. E così la Domenica trascorre frenetica tra una suocera con velleità di rimpiazzare la defunta consorte, un futuro genero ipocondriaco all’inverosimile, un intraprendente giornalista e qualche altro strano personaggio, e come se tutto ciò non bastasse, si profila all’orizzonte la minaccia di un pericoloso evaso. Una commedia comica e divertente che farà trascorrere un paio d’ore in allegria al pubblico nisseno e non amante del teatro comico popolare.

Cast : Enzo Alfano, Roberta Del Rosario, Tonino Sesti, Giuseppe Miraglia, Elvira Signorelli, Luca Alfano, Anna Buffone, Roberto Fruscio, Anna Guido Rizzo.