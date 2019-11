In occasione della giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 2019, l’Associazione Creative Spaces e Unicef (referente locale Barbara Grillo) presentano il progetto “Through our eyes – Attraverso i nostri occhi” prodotto dall’associazione Stilli i Rise e “Go Blue – Un mondo dipinto di blu”, con la collaborazione del comune di Caltanissetta.

Raccontare dall’interno il campo profughi costruito sull’isola di Samos, in Grecia: questo è l’intento del progetto fotografico “Attraverso i nostri occhi” (Through Our Eyes), che sarà presentato il 20 novembre, presso il chiostro del Palazzo del Carmine di Caltanissetta alle 18:30, in occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. La mostra sarà poi visitabile fino al 30 novembre. L’iniziativa è parte del progetto Through Our Eyes Worldwide, una grande mostra collettiva contemporaneamente presente per 10 giorni in varie parti d’Italia e del mondo. Dietro l’obiettivo della macchina fotografica, forse per la prima volta, non ci sono giornalisti o fotoreporter, ma i ragazzi e le ragazze che nell’hotspot di Samos vivono da mesi. I giovani fotografi sono studenti e studentesse di Mazí, la scuola aperta dalla ONG Still I Rise per offrire ai minori rifugiati un’occasione unica di educazione alla resilienza, attraverso l’attività didattica e la formazione psicosociale. A partire dal mese di dicembre 2018, gli studenti hanno partecipato al laboratorio di Fotografia di Mazí, condotto da Nicoletta Novara. Al termine dei moduli formativi, ogni studente ha ricevuto una Kodak usa e getta a colori, con il compito di raccontare la propria vita al di fuori della scuola. Il risultato finale è una mostra di 50 scatti a colori, stampati in formato 10×15, frutto della personale rielaborazione degli studenti dei concetti di fotografia appresi durante il corso. Go Blue UN MONDO DIPINTO DI BLU L’UNICEF insieme a Creative Spaces, chiede di ricordare in maniera simbolica l’attenzione dei diritti per tutti e bambini e gli adolescenti. Nasce, quindi: “Go Blue – un mondo dipinto di blu”! Con quest’iniziativa si vuole sensibilizzare anche la nostra città. Mercoledì, la fontana del tritone in Piazza Garibaldi, simbolo della città di Caltanissetta, si vestirà di blu.